حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم حقيقة التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أنه يدرس غلق أجزاء من الملاعب أو إقامة مباريات بدون جمهور وذلك بعدما ارتفعت معدلات استخدام الألعاب النارية في المباريات.

وأضاف الاتحاد الألماني اليوم أن التقرير الذي نشرته صحيفة “بيلد شبورتس” غير صحيح وأن مثل هذه الإجراءات هي مجرد “حل أخير”، مضيفا أنه عادة ما يتم توقيع غرامات مالية على الأندية فيما يتعلق بالاستخدام غير القانوني للألعاب النارية من قبل الجماهير، مقرا بوجود زيادة واضحة لمثل هذه الوقائع في الدرجات الثلاثة الأولى.

وقال توماس بيرجمان نائب رئيس الاتحاد الألماني للشؤون القانونية :”بالطبع أولوية الاتحاد الألماني هي ضمان عدم تعرض أي شخص للأذى في ملاعب كرة القدم. لكن السلطة القضائية الرياضية للاتحاد الألماني لكرة القدم لا يمكنها وحدها أن تحل مشكلة الخطورة التي يشكلها استخدام الألعاب النارية”.

وأكد بيرجمان أنه من أجل تفادي المزيد من التصعيد فإن هناك حاجة للحوار مع كافة الأطراف، بما في ذلك ممثلي الجماهير، والرابطة الألمانية لكرة القدم، والأندية والشرطة.