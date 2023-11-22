من المقرر أن تنطلق مباريات بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات في نسخته الأولى الخميس المقبل، بمشاركة 16 فريقًا من أندية الدوري الممتاز وأندية دوري الدرجة الأولى.

ومع بداية المباريات حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الجوائز المالية للبطولة، حيث سيحصل صاحب اللقب على 750 ألف ريال، وينال الثاني 500 ألف ريال فيما تبلغ جائزة المركز الثالث 200 ألف ريال.

ومن المقرر أن يلتقي شعلة الشرقية نظيره سهم في اليوم الأول، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، فيما يستضيف الأمل منافسه النصر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

كما يستضيف جدة نظيره الشباب على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يحتضن ملعب كلية العناية الطبية في الرياض مواجهة البيرق والأهلي.

وتلعب الجمعة المقبل، 4 مباريات، في كلٍ من الرياض، جدة، والخُبر، حيث يحتضن ملعب كلية العناية الطبية مواجهة الهلال ونظيره الصقور، ويواجه الهمة منافسه الرياض، على الملعب ذاته.

ويستضيف القادسية نظيره نجمة جدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد مع اتحاد النسور على ملعب الأول.

وتقرر تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على مستويين، يضم كل منهما 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي، حيث يجمع المستوى الأول أندية الدرجة الممتازة: «النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسيه».

فيما يضم المستوى الثاني أندية الدرجة الأولى: «البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، والأمل» على أن تُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب بدءًا من الدور ثمن النهائي.