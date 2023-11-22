كشف بحث أن الدول الغنية يمكنها توفير مساعدات مالية لمئة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية في العالم قد يصل مجموعها إلى 25 مليار دولار سنويًّا لحمايتها من الكوارث المناخية؛ ما يعني أن كل دولة ستحصل على 10 ملايين دولار.

وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، إذ من المقرر أن تطلق الدول صندوقًا هو الأول من نوعه في العالم لمساعدة الدول على مواجهة تكاليف الأضرار المناخية.

وقال باحثون من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج إنهم حققوا “إنجازًا” في فهم كيفية استخدام هذه الأموال لحماية البلدان من التكلفة المتصاعدة للعواصف والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.

وأكد الباحثون إنه لدى استخدام أموال المانحين البالغة عشرة ملايين دولار لكل دولة من تلك الدول كدعم متميز، يمكن أن تدر ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار لكل دولة في شكل حماية سنوية منسقة مسبقًا، مقابل 25 مليار دولار مجتمعة إذا تم توزيعها على 100 دولة.

وسوف يستخدم المخطط هذا التمويل المتواضع نسبيًّا من الجهات المانحة لتوفير التأمين ضد المخاطر المناخية الأكثر تكلفة، ولكن لا يمكن التنبؤ بها، مثل: الأعاصير والفيضانات، والتي قد تحدث مرة واحدة فقط كل عقد أو كل بضعة عقود.