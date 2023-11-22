وضعت إدارة نادي الزمالك المصري شرطًا لإنهاء أزمة اللاعب أحمد فتوح بعد عرضه للبيع مؤخرًا إثر غيابه عن معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة زد في مسابقة الدوري المصري.

وأوضحت مصادر، أن الزمالك استقبل جهود الوساطة بين الطرفين باشتراط اعتذار موقّع من اللاعب عما بدر منه قبل مباراة زد بالدوري المصري لبدء مرحلة جديدة.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد بدءًا من يناير المقبل.

وكان سمير صلاح وكيل لاعب الزمالك أحمد فتوح، قال إن الأخير قد تلقى عرضًا من نادي الاتفاق؛ لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.