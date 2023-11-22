أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية (قيادة قطار المشاعر المقدسة) والعمل في شركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

المزايا:

– التوظيف مباشرة عند القبول في مهنة قائد قطار.

– مكافأة 3000 شهرياً أثناء التدريب.

– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

– مدة التدريب سنة.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– معدل الثانوية العامة لايقل عن 70% فما أعلى..

– أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 26) سنة.

– المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية ( IELTS 4) أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

– إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المتطلبات:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.

موعد بدء البرنامج:

– يبدأ البرنامج يناير 2024م.

مدة البرنامج:

– 12 شهر.

ملاحظة:

– في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.

– في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/5/7هـ، ويستمر حتى السبت 1445/5/18هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: هنا