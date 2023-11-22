أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية (قيادة قطار المشاعر المقدسة) والعمل في شركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
المزايا:
– التوظيف مباشرة عند القبول في مهنة قائد قطار.
– مكافأة 3000 شهرياً أثناء التدريب.
– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
– مدة التدريب سنة.
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– معدل الثانوية العامة لايقل عن 70% فما أعلى..
– أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 26) سنة.
– المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية ( IELTS 4) أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
– إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
المتطلبات:
– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
– أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
موعد بدء البرنامج:
– يبدأ البرنامج يناير 2024م.
مدة البرنامج:
– 12 شهر.
ملاحظة:
– في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.
– في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/5/7هـ، ويستمر حتى السبت 1445/5/18هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
طيب