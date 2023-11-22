سلطت فهده باوزير، أخصائية نفسية إكلينيكية، الضوء عن أبرز أعراض “فوبيا التلامس” .

وذكرت أن الشخص الذي يعاني منها يكون انطوائي ويخشى التعامل مع الأشخاص للتلامس، ويتعمد استخدام مناديل في الخارج عند لمس الأشياء، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن الأعراض تشمل تكرار غسل الأيدي، والابتعاد عن الآخرين والحرص على التعقيم ، والقلق، والخفقان والتعرق، مؤكدة أن استمرار فوبيا التلامس مع الكبر قد يسبب مشكلة في الزواج والعلاقة الحميمية، لافتة إلى أنه يمكن علاج هذه المشكلات من خلال معرفة أسباب هذه الفوبيا تعديل هذا التفكير، وإزالة المخاوف.