باشرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة شاب قتل صديقه وقام بتقطيع جثته بـ”صاروخ كهربائى” بسبب خلافات بينهما.

وترجع تفاصيل القضية عندما باشرت الجهات الأمنية بلاغا عن تغيب سائق، واتضح أن الأخير تردد على أحد أصدقائه، فداهمت الشرطة شقة الأخير ووجدت آثار دماء.

واعترف الجاني بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام “سكين” حتى فارق الحياة.

وأضاف أنه قطع جثمانه باستخدام “صاروخ كهربائى” وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم القبض عليه، وقررت المحكمة تأجيل قضيته ليوم غد لاستكمال إجراءات الرد.