أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر حكم تقصير الزوجة في جوانب الطاعة لزوجها إذا قصر في النفقة عليها.

وقال السبر بأن على الزوجة أن تطالب بحقوقها أكثر من مرة، كما لابد من تقديم الطاعة لزوجها.

وأضاف السبر بأن على زوجها تقديم الحقوق لزوجته، وهي كذلك مجبرة في تقديم حق زوجها وطاعته في المعروف.