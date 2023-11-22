الاجازات المدرسيه هي الراحة الذهنية والجسدية والنفسية للطلاب وأولياء الامور إلا أن العديد من أبناء المجتمع قد يكون عندهم مناسبات يخططون ان تكون مناسباتهم الاجتماعيه مثل الخطوبه او عقد قران او مناسبات زواج في هذا الوقت لكون هو الوقت المناسب لتنقل الاقارب من مكان الى مكان اخر فيما بينهم للمشاركه في هذه المناسبات.

إلا ان ازدحام قاعات الأفراح والاستراحات تجعل كثيرا من هذه المناسبات فيها ازدواجية في المواعيد لبعض مناسبات الاقارب مما يحد الكثير من الناس للوقوع في حرج ومحاولة ارضاء الجميع والحضور معهم لمشاركتهم مناسبتهم وافراحهم غير ان مثل هذه الازدواجيه تجعل منهم إعطاء الاولويه للاقارب الاشد في الحضور والمشاركة والاعتذار عن المشاركه في مكان آخر.

كما أن الأوقات الضيقه في الاجازة لاتسمح بزيارة بعض أولياء الأمور وابنائهم قراهم وهجرهم القديمه للاستمتاع بالمناظر الطبيعيه والاسترخاء من تعب وإرهاق الدراسه حتى يعودو بكل جديه ونشاط .

لذلك سريعا ماتنتهي الاجازه مابين حضور مناسبات عائليه وسفريات داخليه وبالكاد اللحاق على فترة الاجازه قبل انقضائها والعودة الى مقاعد الدراسه من جديد