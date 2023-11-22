عبر الناقد الرياضي جمال عارف عن استياؤه من الجمهور الذين يهاجمون رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، حول تأخره في تلك التصريحات، ليؤكد أنها كانت مجرد رد على سؤال المذيع.

وأضاف عارف أن الحائلي قال أنه لم يتم تحقيق كل شيء طلبه الاتحاد، ولكن هذا ليس تقليلًا من لجنة الاستقطابات، والتي تهدف إلى استقطاب اللاعبين لكل الأندية على حد سواء.

وأنهى حديثه مؤكدًا أن لجنة الاستقطابات ليست هي من جلبت المدرب الجديد، ولكنه جاء على حساب نادي الاتحاد.