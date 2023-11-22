أكد الناقد الرياضي فيصل المطرفي أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لم يكن موفق في تصريحاته الأخيرة، حيث أن هذا الكلام إذا جاء من أي شخص لا مشكلة فيها، ولكن لا يأتي من رئيس النادي.

وأضاف المطرفي أن الحائلي قال أنه لم تتعامل لجنة الاستقطابات مع الاتحاد كما فعلت مع الهلال والنصر والأهلي، وأكد الأول أن لجنة الاستقطابات لا تللي طلبات الأندية كلها.

وتابع أن أكبر صفقة كان يتحدث عنها الإعلام في الفترة الأخيرة، هي استقطاب ليونيل ميسي لصالح الهلال، ولكن هذا لم يحدث، وكل الأندية حدث معها ذلك، حيث أن الأمر قائم على المفاوضات التي تتم.

وأردف أنه ليس من الصحيح أن يرى نادي الاتحاد أن لجنة الاستقطابات غير عادلة، لأنها لم تستقطب محمد صلاح.