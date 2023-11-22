أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، كان شجاعًا في تصريحاته الأخيرة، ورده على نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ.

وأشاد الشيخ أيضًا برد سعد اللذيذ على حديث مسلي آل معمر، حول أن كريستيانو رونالدو جاء عن طريق المستثمرين، ليؤكد اللذيذ أن لجنة الاستقطابات هي من جلبته.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد من هو المخطئ ومن المصيب، لأننا لا نعرف المعايير التي بنيت عليها دعم الأندية، حيث نجد أن النصر جاءه كريستيانو رونالدو.

ورد الشيخ على كلام الحائلي أن المبالغ التي صرفت على الهلال والنصر والأهلي، أكبر بكثير من التي صرفت على الاتحاد، وقال أنه لا يمكن تحديد هذا الأمر، بتلك الطريقة.

وعلق أن سعد اللذيذ وإدارة نادي الهلال، أكدت أن استقطاب حارس مرمى الهلال ياسين بونو، تم استقدامه بأموال الأمير الوليد.

وتابع أن تصريحات سعد اللذيذ شتت الجميع، حيث أنه كان المفترض أن يخرج ليطمئن الجميع، ويوضح الأمور، لكنه لم يفعل.

وطالب الشيخ سعد اللذيذ بضرورة الخروج في تصريحات ليرد على أنمار الحائلي، ويوضح المبالغ التي يتم صرفها، ليقلل من حدة الشتات التي تسبب بها.