أثار مشهور التيك توك فارس القحطاني جدلاً واسعًا بعدما تقدم للتيك توكر منيرة العتيبي في بث مباشر أمام المتابعين معبرًا لها عن حبه.

وجاء القحطاني في البث وهو يقول للتيك توكر :” أنا شاريك ومنتظر اللحظة هذي اللي أعبر لك فيها عن حبي قدام الجميع وأبيك توافقين .”

لتتفاجأ الأخير ويبدو عليها علامات الخجل والإحراج وتصمت بينما القحطاني يواصل حديثه ويتغزل بها قائلاً:” واللي خلقني تبين من المليون للمية مليون تحت أمرك، أنا أحبك واللي تبينه بيصير”.