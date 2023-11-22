أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد عبدالله الخليف، أن هناك مخطط من أجل تطوير سوق السمك المركزي بمدينة جدة.

وأضاف الخليف أن المخطط لا يزال تحت الدراسة، ولم يتم الانتهاء من المخطط بشكل نهائي، وفور الوصول إلىه، سيتم البدء بالعمل فورًا.

وجاءت تلك الخطوة استنادًا على رغبة جهات الإختصاص، في تطوير مدينة جدة، ويشرف على هذا المشروع نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس، والذي يباشر الأعمال بنفسه.

وأكد آل دغيس أنه يسعى لتقديم أفضل خدمات للأشخاص الذين يرتادون السوق، وان ذلك سيعود بالنفع الكبير على المحافظة.

وجاءت الزيارة لمتابعة سير العمل، وضمان تقديم أفضل خدمة للمستهلكين، وكذلك التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، والتأكد من جودة الأطعمة المقدمة، وكذلك مستوى النظافة بشكل عام.