غيرت رحلة الخطوط السعودية رقم SV1038 المتجهة من جدة إلى الرياض، مسارها، واضطر الطيار إلى الهبوط في المدينة المنورة عقب الإقلاع بـ30 دقيقة، لإنقاذ حياة راكبة على متنها، بعد تدخل فريق طبي سعودي صادف وجوده في الطائرة نفسها.

وتعرضت امرأة على متن الطائرة إلى حالة إغماء بعد الإقلاع بنصف ساعة وتم إبلاغ الطاقم الملاحي، وشاء القدر وجود فريق طبي سعودي باشر الحالة باحترافية وتم إنقاذها.

وبعد مرور 7 دقائق عادت الحالة المرضية للمرة الثانية للشابة ليتم إنعاشها خلال ٤ دقائق ما اضطر الفريق الطبي نظراً لحالتها الحرجة لنقلها لأقرب مستشفى ليتم إبلاغ مشرفة الرحلة بوضعها والتي وفرت أجهزة الإسعافات والإنعاش الرئوي وقياس الضغط.

وبعد إبلاغ قائد الرحلة قرر تغيير المسار و الهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لنقلها لأقرب مستشفى كون الحالة حرجة، وما إن هبطت الطائرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز حتى باشر ت الفرق الصحية الحالة والتعامل معها.