وجه نجم الهلال علي البليهي رسالة لزملائه في الفريق يؤكد من خلالها اشتياقه لهم.

ووقف البليهي أمام صور زملائه في الفريق داخل الغرفة قائلاً :” وحشتوني والله، الحمدان، ميتروفيتش، وكليبالي، حب كبير وحشتوني”

يذكر أن الأخضر حقق فوزا على مضيفه منتخب الأردن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “عمان الدولي” بالعاصمة الأردنية، في إطار الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.