تحدث النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، عما حدث في لقاء البرازيل والأرجنتين، الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض منتخب البرازيل للخسارة أمام الأرجنتين بهدف دون رد، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، فيما اشتبك مشجعون برازيليون وأرجنتينيون وراء أحد المرميين خلال عزف النشيدين الوطنيين مما دفع الشرطة إلى مهاجمة الجماهير الزائرة لتفريقهم بالعصي.

وصرح نيمار عبر فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: “لو كنت متواجدًا في هذه المباراة، كنت سأتعرض للضرب كثيرًا، ولكنني كنت سأحدث فوضى عارمة”، مضيفًا: “فقط أعطني الكرة وسأفعل شيء صغير في تلك المباراة”.

ويذكر أن نيمار يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.