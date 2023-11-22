صرح نجم الكرة السعودية يوسف خميس أن بعض آراء نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ غير صحيحة.
وأضاف خميس أن الأندية لم تدفع شيء في بعض الأمور وهذا صحيح، لكن برنامج الاستقطابات هو حديث عهد، مشيرًا أن اللذيذ بذلك يهضم حقوق الأندية.
وتساءل عما كانت تفعله الأندية من قبل برنامج الاستقطابات، وأنها هي من كانت تدفع الأموال للاعبيها، قبل البرنامج.
فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: بعض آراء سعد اللذيذ غير صحيحة ولا يجب هضم حقوق بعض الأندية والحديث بأنها لم تدفع مبالغ مادية #المنتصف pic.twitter.com/vUb5e3jpyd
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 21, 2023
اشوفك ركبت الموجه
اللذيذ لم يتكلم عن ماقبل اليرنامج رلجع نفسك