صرح نجم الكرة السعودية يوسف خميس أن بعض آراء نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ غير صحيحة.

وأضاف خميس أن الأندية لم تدفع شيء في بعض الأمور وهذا صحيح، لكن برنامج الاستقطابات هو حديث عهد، مشيرًا أن اللذيذ بذلك يهضم حقوق الأندية.

وتساءل عما كانت تفعله الأندية من قبل برنامج الاستقطابات، وأنها هي من كانت تدفع الأموال للاعبيها، قبل البرنامج.