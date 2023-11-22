شهدت مواجهة منتخب ألمانيا والنمسا، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، طرد لاعب منتخب ألمانيا ليروي ساني بعد اعتدائه بالضرب على لاعب المنافس.

وفي الدقيقة 49 من زمن المباراة، عرقل ساني لاعب المنافس، مما أثار غضب الأخير، قبل أن يقوم ليروي بتوجيه لكمة نحو وجهه ويسقطه أرضاً، ليتلقى البطاقة الحمراء على أثر ذلك.

والجدير بالذكر أن البطاقة الحمراء تعد هي الأولى للاعب البالغ من العمر 27 عاماً منذ انطلاق مسيرته الكروية، حيث أنه يمتلك 59 مباراة دولية، سجّل خلالها 13 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.