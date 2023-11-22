وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 75.40 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، والمراعي، وسابك للمغذيات، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهما الآمار، والمنجم، عند 118.20 ريال (- 2 %) للأول و67.20 ريال (- 3 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم صناعات كهربائية، بنسبة 1 % عند 2.35 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14.5 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهم الزامل للصناعة، بنسبة 4 % عند 20.94 ريال، وأعلنت الشركة انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5.5 % من رأس المال.

وتصدر سهم العمران، ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 %.