أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11100 نقطة (- 29 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 75.40 ريال.
وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وسبكيم العالمية، والمراعي، وسابك للمغذيات، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وأغلق سهما الآمار، والمنجم، عند 118.20 ريال (- 2 %) للأول و67.20 ريال (- 3 %) للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
وهبط سهم صناعات كهربائية، بنسبة 1 % عند 2.35 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14.5 مليون سهم.
في المقابل، صعد سهم الزامل للصناعة، بنسبة 4 % عند 20.94 ريال، وأعلنت الشركة انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5.5 % من رأس المال.
وتصدر سهم العمران، ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 %.
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