تورط مؤسس ومدير بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينج تشاو، في فضيحة غسل أموال؛ تسببت في دفعه المنصة ثمنًا لها .

وتعد بينانس أكبر بورصة في مجال العملات المشفرة في العالم، انتهكت العقوبات الأمريكية وخالفت الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.

ووجه ممثلو الادعاء التهمة لـ بينانس بتسهيل المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات، وأقرت البورصة بالذنب ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.

وأفاد المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بأن منصة بينانس لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

والجدير بالذكر أن تشاو استقال من منصبه بعدما مثل أمام محكمة في سياتل أمس الثلاثاء وقدم التماسه، وسيترأس الشركة بينانس الآن ريتشارد تنغ، وسيظل بمقدور المنصة ممارسة أعمالها في الولايات المتحدة كجزء من التسوية.