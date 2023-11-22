نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، في إنقاذ حياة مريضة أصيبت بجلطة رئوية حادة تسبب لها بفشل بالتنفس وتوقف في القلب.

وتعد من الحالات الطبية الحرجة التي تستدعي تدخلاً فورياً وسريعاً من قبل الفريق المعالج .

وأوضح المستشفى أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، أن المريضة حضرت للطوارئ حيث باشر الفريق الطبي مهامه في محاولة إنقاذ حياتها.

وقام فريق الإيكمو من العناية المركزة بالمستشفى بوضع المريضة على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO ) مباشرة بعد توقف قلب المريضة، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي في قسم الطوارىء ، بعد ذلك تم التواصل مع الفريق المناوب من قسم الأشعة التداخلية لنقلها ومباشرة الحالة الصحية ومتابعتها.

وذكر المستشفى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية تبيّن وجود جلطة رئوية حادة وبناء على وضع المريضة الصحي، ووجود جهاز الدعم بوريد الفخذ تم التدخّل عن طريق وريد الرقبة الوداجي وذلك لصعوبة الدخول المعتاد عن طريق وريد الفخذ.