رحبت المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض.

كما جددت المملكة بحسب بيان وزارة الخارجية اليوم الأربعاء الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.

والجدير بالذكر يشمل الاتفاق بين الطرفين تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.