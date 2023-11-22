ندم روجيه والد روميرو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا ونادي روما، لرفض نجله الإنتقال إلى نادي الهلال في صفقة ضخمة، خلال إنتقالات صيف العام الجاري.

وأوضح والد لوكاكو، خلال تصريحات صحفية: “لقد اتخذ القرار السليم بالانضمام إلى روما، لكن لو كنت مكانه لاخترت الذهاب إلى السعودية؛ كان يجب أن ينتقل إلى الهلال”.

وأضاف والد لوكاكو: “كم المبلغ الذي كان سيحصل عليه، 45 مليون يورو سنوياً؟ كان يجب عليه الحديث إلى دومينيكو تيديسكو، مدرب بلجيكا؛ لمعرفة موقف مواصلة اللعب مع الفريق، لكن كريستيانو رونالدو سبق وفعلها”.

وتابع والد نجم تشيلسي السابق: “روميلو لديه طفلان، ووصل عمره إلى 30 عاماً، وفي نقطةٍ ما ينبغي له التفكير في نفسه، لكنه أراد الاستمرار في أوروبا”.

وأشار روجيه إلى أن لوكاكو أفضل مهاجم في أوروبا لكنه ليس محظوظاً فقد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

والجدير بالذكر حاول نادي الهلال التعاقد مع لوكاكو لدعم هجومه خلال الفترة الصيفية، ولكن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة له مفضلاً الاستمرار في أوروبا والانتقال لصفوف روما.