كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، أن الوجهة الأقرب للمدافع الفرنسي رافائيل فاران، حال رحيله عن مانشستر يونايتد في الفترة القادمة، إما السعودية أو إيطاليا.

وذكرت تقارير أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قراره ببيع فاران في انتقالات الصيف للعام المقبل 2024، موضحة أن الهولندي تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لن يسمح برحيل فاران سواء في ميركاتو يناير أو الصيف المقبل إلا بعد التعاقد مع بديل مناسب.

وبينت أن مستقبل فاران ينحصر بين الذهاب إلى السعودية أو إيطاليا بالرغم من الأنباء المترددة حول إمكانية عودته إلى ريال مدريد واهتمام بايرن ميونخ بضمه.

وانضم فاران لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادماً من مانشستر يونايتد، وعقده ممتد مع الشياطين الحمر حتى 30 يونيو 2025.