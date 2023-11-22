علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات رئيس الاتحاد أنمار الحائلي بخصوص كواليس فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال جستنيه: “هو قال صمت احتراما للجنة الاستقطاب، لما تيجي تنظر اول شيء تحترم المكان والنادي اللي انت فيه، حينما تكون كل الامور واضحة ان ما في ماساواة بينك وبين الاندية الاخرى عندك اكثر من حل”.

وأضاف:”من بين الحلول أنك تتصل بوزير الرياضة خاصة انك عندك بطولة كاس العالم للاندية ويحتاج لدعم والبطولة مقامة في المملكة فلا بد ان تكون كل التوجهات داعمة للاتحاد”.

وتابع: “أو كان ظهر ووضح الأمور من البداية وليس بعد انتهاء فترة الانتقالات لمصلحة النادي ومصلحة الكرة السعودية”.

وكان رئيس الاتحاد صرح بقوله: “لجنة الاستقطابات تقدر تجاوب وتقول ليه ‎الاتحاد وقع مع 4 اجانب فقط وبقية الاندية 8″، مشيرا إلى أن الجماهير “من حقها تطالب، حينما ترى لاعبين في مركز الدفاع مثلا لابورت في ‎النصر وكوليبالي في ‎الهلال، فأكيد تطالب بنفس المستوى”.