أعلن باريس سان جيرمان مساء اليوم ، عن تفعيل بند شراء عقد مهاجم الفريق غونسالو راموس من بنفيكا البرتغالي.

وقال النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، : “يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء غونسالو راموس ، المهاجم البرتغالي سيستمر مع النادي حتى عام 2028 ، في صفقة بلغت 65 مليون يورو ، بالإضافة إلى المتغيرات” .

وكان راموس انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي .

ويُذكر أن المهاجم البرتغالي خاض بالقميص الباريسي 15 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم ، وسجل خلالهم هدفين .