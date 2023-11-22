سلط البنك الدولي الضوء على جهود المملكة العربية ‎السعودية في تمكين المرأة في مختلف المجالات.

وقال البنك الدولي، إن المملكة تقدم دروسًا لدول المنطقة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وكانت تقديرات البنك الدولي كشفا أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، من المقدر أن تنمو القطاعات غير النفطية، في منطقة الخليج، بنسبة 3.9% في 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة.