تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية بالتعاون مع شرطة منطقة الجوف، من ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة.

يأتي ذلك لدخولهم محمية الخنفة المحظور دخولها بدون ترخيص، بمحمية الملك سلمان الملكية بمركبات لاتحمل لوحات، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة منطقة الجوف تم القبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما سيتم تطبيق النظام حيال قيادة مركبات بدون لوحات.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.