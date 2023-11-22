أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي ، عن موعد انضمامه إلى دوري روشن للمحترفين .

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة «Rai1» ، “أعتقد أنني سأنضم يوماً ما إلى دوري روشن للمحترفين ، وأعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك ، نعم” .

وأضاف : “لكن ذلك اليوم لن يكون غداً أو بعد غد” ، مؤكداً بأنه سوف يتواجد عندما يسمح الوقت بذلك .

وفي وقت سابق ، رفض مورينيو عدة عروض من أندية روشن ، بسبب رغبته في الاستمرار في تدريب النادي الإيطالي ، بعد أن حقق معهم دوري المؤتمر الأوروبي وصعود نهائي الدوري الأوروبي.

ويُذكر أن المدرب البرتغالي ، درب عدة أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبورتو البرتغالي ، بالإضافة إلى تحقيقه بطولات عديدة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري البرتغالي .