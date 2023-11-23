كشفت مصادر ، عن اقتراب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ، من الانضمام إلى نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس صحيفة «الماركا» الإسبانية فليكس دياز ، في تصريحات صحفية له اليوم ، بأن نادي الهلال سيظفر بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان بورخا كوسي وكيل أعمال النجم الكرواتي ، أكد في تصريحات صحفية بأن مودريتش منفتح على اللعب في أندية روشن ، خاصة بعد وضعه مع ريال مدريد.

وفي وقت سابق ، كشفت تقارير إسبانية عن بدء نادي الاتحاد والأهلي مفاوضاتهما لإقناع مودريتش بالانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.