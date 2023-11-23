شاركت عارضة أزياء ديسالو فولد والتي تخطت عمر ال50 متابعيها كيف تمكنت من الحفاظ على مظهرها الشبابي.

ويعود جمال فومي الدائم إلى العديد من عوامل نمط الحياة، بما في ذلك روتين العناية بالبشرة والنظام الغذائي الصحي ونظام التمارين الرياضية .

تحب العارضة ممارسة التمارين الرياضية وترجع الفضل في بنيتها البدنية التي تحسد عليها إلى مجموعة من تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة وتمارين المرونة.

أشارت ديسالو فولد يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة المثالية، كما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحة الجلد ومظهره.

كما تتحدى الشيخوخة بروتينها الثابت للعناية بالبشرة بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد، فإنها تشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحصول على بشرة صافية ومتوهجة، وتتخلص من المشروبات السكرية في أغلب الأحيان.

أضافت عارضة الأزياء يعد الاستثمار في منتجات العناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية، فهي تتأكد من اختيار المنتجات التي تناسب نوع بشرتها.