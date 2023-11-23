توفيت شابة نيمساوية بعد أن خضعت لعملية حقن فيلر فاشلة في شفاهها، وخضعت الفتاة إلى تلك العملية التي أدت إلى رد فعل تحسسي لها على يد خبيرة تجميل.

وقال زوج الفتاة أنها عانت من صداع شديد بعد العملية، وبالمقابل ذهبت إلى المستشفي وأكد الأطباء لهم أنها ستتحسن مع مرور الوقت.

وتابع أن الأطباء لم يقوموا لها بأي فحوصات، على الرغم من ظهور تضخم كبير في الغدد الليمفاوية، مما يؤكد إصابتها بالعدوى، واتهمت عائلة الفتاة الأطباء بالإهمال.

وتدهورت حالة الفتاة، لتنتقل سريعًا إلى المستشفى، ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذها، حيث توفت في اليوم التالي، بعد تعرضها لقصور في عضلة القلب.