تفاجأت عضوات الفرقة الكورية الجنوبية «بلاك بينك» ، بحديث الملك تشارلز الثالث ، ملك المملكة المتحدة ، عنهن خلال المأدبة الرسمية الكورية في قصر باكنغهام في لندن.

وجاء هذا في إطار زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك وزوجته كيم كيون هي ، وعدد من الشخصيات الكورية البارزة أهمهم فرقة بلاك بينك .

وقد أشاد الملك تشارلز ، بالدور الذي تلعبه الفرقة الكورية ، قائلاً : “إنه أمر ملهم أن نرى الشباب الكوري يتبنى القضايا الهامة ، فأنا أشيد بدور الفتيات الأربعة ، لدورهن في إيصال رسالة الاستدامة البيئية إلى الجمهور العالمي” .

كما قام الملك تشارلز بتكريم النجمات الأربعة بجوائز MBE الفخرية ، نظراً لجهودهن في دعم القضايا المتعلقة بالبيئة كسفراء .