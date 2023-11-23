نوه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ، على عدم تأخر المريض عن استدعاء الإسعاف فور احساسه بألم جلطة القلب .

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” لتفادي توقف القلب لابد من الاستدعاء السريع للإسعاف ، وكذلك لأن معالجة المريض عندما يأتي بعد ٢٤ ساعة من بدء الألم تقلل الفائدة العلاجية من وضع الدعامات ” .

وفي وقت سابق ، أكد النمر على أن الإسعاف أسرع في إيصال المريض للمستشفى ، بالإضافة إلى تواجد أدوية إنقاذ بها في حالة حصلت مضاعفات مثل توقف القلب .