أظهرت لقطة، غرفة التحكم لأول محطة تلفزيونية في منطقة الخليج، وهي تلفزيون أرامكو في مدينة الظهران 1958 م

وكان لشركة أرامكو دور هام جدا ومحوري في عملية البث التلفزيوني من الظهران، وإعداد وتقديم البرامج وصولا إلى الاخراج والتصوير والنقل وحتى الترجمة للمسلسلات الكرتونية وبث الأفلام العربية.

بالإضافة إلى العروض والمسابقات الثقافية التي عرضتها المحطة خلال ١٣ عام من ظهور موجة التلفزيون للقناة الثانية قبل أن تحول القناة بثها باللغة الإنجليزية فقط على القناة الثالثة، التي توقفت أيضا عام ١٩٨٩، قبل انتشار المحطات الفضائية.