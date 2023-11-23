أوضحت ريما سلمان أخصائية التغذية العلاجية والرياضية، الفارق بين الأجبان الطبيعية والمصنعة وأشباه أجبان.

وبينت ريما سلمان، أن الأجبان الطبيعية هي التي تكون من حليب طبيعي ١٠٠%، تم فصله بالطريقة الطبيعية المتعارف عليها دون إضافة أي مواد أخرى، مثل الليمون أو الخل.

وأكدت أن صناعة الجبن بتلك الطريقة هي طريقة صحية ويمكن تطبيقها في المنزل على طريقة الجدات، وعلى العكس فإن أشباه الأجبان يتم فيها فصل المادة الدهنية الطبيعية من الحليب، وإضافة زيوت نباتية.

ولفتت إلى أن أشباه الأجبان المعروضة للبيع ليست مضرة في حد ذاتها، لكن الإفراط في استخدامها والاعتماد عليها هو الذي يسبب الضرر.