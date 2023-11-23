طالب متحدث الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير زهبيني، بزيادة عدد الأمراض في فحص ما قبل الزواج ليكون أكثر شمولية.

وقل زهبيني: “دراسة “الجينوم البشري” أثبتت أن السعوديين الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية”، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن نسبة زواج الأقارب في المملكة تقارب 60%.

وأكد على ضرورة أن يشمل فحص الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط أمراض أخرى، مشيرا إلى أن تلك الأمراض شائعة في المنطقة الشرقية وجيزان.

وتابع: بحسب دراسات حديثة.. 40% من الأشخاص في المملكة يقدمون على الزواج من الأقارب رغم معرفتهم بحمل مورثات مرضية مما يجعل أبناءهم عرضة للإصابة بالأمراض الوراثية”.

فيديو | "نطالب زيادة عدد الأمراض في فحص ما قبل الزواج ليكون أكثر شمولية " متحدث الجمعية السعودية للطب الوراثي د. زهير زهبيني: دراسة "الجينوم البشري" أثبتت أن السعوديين الأكثر إصابة بالأمراض الوراثية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ocWfTpVwcm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2023