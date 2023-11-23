حددت دراسة ألمانية حديثة المشروبات التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف، ومنها مشروبات الفواكه ومشروبات الحليب المنكهة.

وأضافت الدراسة، المنشورة في مجلة Springer Nature، أن المشروبات الغازية كاملة الدسم و عصائر الفواكه، التي تحتوي على سكريات طبيعية تزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف.

ولفتت الدراسة أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف على الإطلاق ولا يعرف العلماء تماما لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض لكن دراسات إلى أن السكر يمكن أن يسبب الالتهاب، والذي يعتقد أنه يلعب دورا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للحالة.

وأضافت أن تناول المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة والسكريات الطبيعية “يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالخرف، بينما الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة أو طبيعية فلم يتم العثور على “ارتباط كبير” بينها وبين الخرف.