قام ستيوارت سيلدويتز مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ، بالإساءة إلى الإسلام والرسول ﷺ .

وردد ستيلدويتز عبارات معادية للإسلام والمسلمين والرسول ﷺ ، خلال مهاجمته لبائع مصري ، واصفاً إياه بالإرهابي ، في مدينة نيويورك الأمريكية .

وقال سيلدويتز خلال مهاجمته للبائع : “لقد قتلنا 4 آلاف طفل وهذا غير كافِ” ، في إشارة منه إلى عدد القتلى الأطفال في قطاع غزة ، بالإضافة إلى تهديده للبائع ، بإبلاغ المخابرات المصرية عنه .

وفي سياق متصل ، أعلنت شركة جوثام للعلاقات الحكومية الأمريكية في بيان رسمي لها ، عن قطع علاقاتها وكافة ارتباطاتها مع المستشار السابق لأوباما ، نظراً لأفعاله العنصرية مع البائع.

ويُذكر أن المستشار الأمريكي رد على مقاطع الفيديو المنتشرة له عبر المنصات الاجتماعية ، مؤكداً ندمه الشديد على أفعاله العنصرية مع البائع ، خاصة إهانته للإسلام .