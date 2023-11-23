ذكر وسام القرني مختص في السيارات عدة نصائح للراغبين في شراء السيارات قبل التوجه لشرائها، مؤكداً على ضرورة اقتناء سيارة ذات كفاءة عالية.

وقال القرني:” دائما ننصح باختيار السيارات ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود وذات كفاءة عالية”.

وأضاف “هناك علاقة بين جودة وسلامة إطار السيارة ومعدل استهلاك الوقود، وذلك لأن أي جسم يسير على سطح مستوي في مقاومة دوران، وكلما زادت مقاومة الدوران يصبح هناك جهد عالي على المحرك “.

وتابع” هناك علاقة بين السرعات العالية والاستهلاك العالي للوقود” مشيراً إلى أن أغلب السيارات الحديثة لا تحتاج أكثر من 30 ثانية للاحماء بعد التشغيل.

وشرح معدل استهلاك الوقود المثالي للسيارة، قائلاً” مثلا عندي سيارة ممتاز مستوى الأخضر، وممتاز بلاس وهذه اقتصاد الوقود لها ٢٠ كيلو متر لكل لتر هذا معناه اني احتاج امشي ٢٠ كيلو عشان استهلك لتر واحد”