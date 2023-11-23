آثار محيط القرية الذكية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، القلق بين المواطنين والعاملين بداخلها، بعد انتشار رائحة كريهة تسببت في إخلاء القرية بالكامل، بعد الاستغاثة برجال الحماية المدنية.

‏وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في الجيزة، إلى المنطقة محل انتشار الرائحة الكريهة، والتي يشتبه في كونها تسريب غاز، وأمرت القوات بإخلاء المناطق المحيطة.

وأوضحت ‏شركة غاز ⁧‫مصر‬⁩ أن الرائحة ليست لتسريب غاز في المنطقة أو المناطق المحيطة بها، مشيرة بأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.