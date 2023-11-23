ظهر صانع الفخار علي الغراش في جبل القارة بمحافظة الأحساء في الثمانينيات الميلادية.
ووثقت صورة جلوس صانع الفخار وأمامه جهاز صنع الفخار، ويحرك يديه بخفيه.
كما أظهرت الصورة خفة وسرعة يد صانع الفخار أثناء عملية التصنيع وبساطة الأدوات المستخدمة.
ظهر صانع الفخار علي الغراش في جبل القارة بمحافظة الأحساء في الثمانينيات الميلادية.
ووثقت صورة جلوس صانع الفخار وأمامه جهاز صنع الفخار، ويحرك يديه بخفيه.
كما أظهرت الصورة خفة وسرعة يد صانع الفخار أثناء عملية التصنيع وبساطة الأدوات المستخدمة.
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