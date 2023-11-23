شهدت مباراة هوكي الجليد بين فريقي “سان خوسيه شاركس” و“فانكوفر كانوكس بملعب “روجرز أرينا” في فانكوفر بكندا موقف محرج تعرض له الأمير هاري أمام الكاميرات.

وكان الأمير هاري يريد أن يفعل مثلما فعلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قبل، بإسقاط قرص الهوكي في افتتاح مباراة لكنه تأخر في إسقاط القرص بعدما توقف أمام الكاميرات مبستمًا، ما اضطر أحد لاعبي الفريقين لتذكيره بإسقاط القرص.

وجاء نشاط دوق ودوقة ساسيكس الرياضي هذا، بعد أيام قليلة من وصول ميجان المفاجئ إلى حدث “فارييتي” النسوي في لوس أنجلوس، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه.