شهد المنطقة المركزية في وسط الدمام الانتهاء من تطوير ساحة سوق الحب.

واشتملت الساحة على نافورة تفاعلية وأشجار زينة ومناطق جلوس لتحسين تجربة التسوق في المنطقة المركزية.

الجديد بالذكر أن هذا يأتي ضمن جهود آنسنة المدن في الدمام.