شهد المنطقة المركزية في وسط الدمام الانتهاء من تطوير ساحة سوق الحب.
واشتملت الساحة على نافورة تفاعلية وأشجار زينة ومناطق جلوس لتحسين تجربة التسوق في المنطقة المركزية.
الجديد بالذكر أن هذا يأتي ضمن جهود آنسنة المدن في الدمام.
الانتهاء من تطوير ساحة سوق الحب والتي اشتملت على أضافة نافورة تفاعلية و أشجار زينة و مناطق جلوس لتحسين تجربة التسوق في المنطقة المركزية في وسط الدمام و ضمن جهود آنسنة المدن . pic.twitter.com/2BDlGiAzhs
— مشاريع الدمام | Dammam Projects (@Dmm_projects) November 22, 2023
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