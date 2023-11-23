كشفت نتائج المسح الصحي الوطني في المملكة لعام 2023، أن معدل انتشار السمنة بين البالغين (15 عاما فأكثر) بلغت نحو 24 في المائة، وأن نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميا هي 37 في المائة و25 في المائة على التوالي.

وأفادت النتائج، أن نسبة البالغين المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ بلغت نحو 18 في المائة، وتبلغ نسبة السمنة للذكور 23.9 في المائة، والإناث 23.5 في المائة، والإجمالي 23.7 في المائة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص الأطفال (أقل من 15 عاماً)، تبلغ نسبة انتشار السمنة 7.3 في المائة، بينما من هم أقل من الوزن الطبيعي 41 في المائة، وتبلغ نسبة المدخنين من البالغين 17.5 في المائة، بينما غير المدخنين 82.5 في المائة.