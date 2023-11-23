أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف في المجالات (الادارية، الفنية) لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية:

– خبير سياسات

– خبير إشراف تشغيلي

– مدير سلامة وكفاءة النقل السككي

– أخصائي تطوير تنظيمي

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات الهندسية

– التخصصات البحرية

وأشارت الهيئة إلى أن الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهلات المطلوبة المحدد لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/5/8هـ، وسوف يستمر حتى السبت 1445/5/18هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:هنا