أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف في المجالات (الادارية، الفنية) لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في منطقة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية:
– خبير سياسات
– خبير إشراف تشغيلي
– مدير سلامة وكفاءة النقل السككي
– أخصائي تطوير تنظيمي
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية
– التخصصات الهندسية
– التخصصات البحرية
وأشارت الهيئة إلى أن الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهلات المطلوبة المحدد لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/5/8هـ، وسوف يستمر حتى السبت 1445/5/18هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
طيب