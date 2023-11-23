أكد الناقد الرياضي تركي السهلي أنه لا يزال الاستثمار في الملاعب ضعيف، لافتًا أن الملاعب حتى الآن لم تتحول من أجل أن تكون جاذبة .
وقال السهل خلال لقائه على برنامح برا الـ 18 :” أنا لا ألوم لا الوزارة ولا أي جهة أخرى في هذا الضعف .”
وأوضح أنه ربما بعد كأس آسيا نشاهد في الملاعب الكبرى أنه من الممكن أن تتحول لملاعب وطنية .
وأضاف:” ملاعبنا بعد ما تحولت إلى تجربة وبالتالي فكرة الاستثمار الأكبر في الأندية ما صارت “، لافتًا أن الوزارة بذلت جهد خارق في تحسين الملاعب وجددتها في مناطق مختلفة من المملكة.
تركي السهلي:
لا يزال الاستثمار في الملاعب لدينا ضعيف، وملاعبنا حتى الآن لم تتحول من أجل أن تكون جاذبة#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/y0Y6U7O83j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 22, 2023
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