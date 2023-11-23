أكد الناقد الرياضي تركي السهلي أنه لا يزال الاستثمار في الملاعب ضعيف، لافتًا أن الملاعب حتى الآن لم تتحول من أجل أن تكون جاذبة .

وقال السهل خلال لقائه على برنامح برا الـ 18 :” أنا لا ألوم لا الوزارة ولا أي جهة أخرى في هذا الضعف .”

وأوضح أنه ربما بعد كأس آسيا نشاهد في الملاعب الكبرى أنه من الممكن أن تتحول لملاعب وطنية .

وأضاف:” ملاعبنا بعد ما تحولت إلى تجربة وبالتالي فكرة الاستثمار الأكبر في الأندية ما صارت “، لافتًا أن الوزارة بذلت جهد خارق في تحسين الملاعب وجددتها في مناطق مختلفة من المملكة.