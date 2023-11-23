أوضح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، تفاصيل فشل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
وقال أنمار الحائلي، عبر برنامج صدى الملاعب: “طلبنا محمد صلاح وماركينيوس ولكن برنامج الاستقطاب أخبرنا بأنه لا توجد ميزانية متوفرة لنادي الاتحاد على عكس أندية أخرى”.
وأضاف رئيس الاتحاد: “والتعاقد مع غاياردو هو الخيار الأفضل للاتحاد”، لافتًا إلى أن دي بروين طلب نادي الاتحاد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
أنمار الحائلي رئيس الاتحاد للصدى: طلبنا محمد صلاح وماركينيوس ولكن برنامج الاستقطاب أخبرنا بأنه لا توجد ميزانية متوفرة لنادي الاتحاد على عكس أندية أخرى.. والتعاقد مع غاياردو هو الخيار الأفضل للاتحاد#صدى_الملاعب
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 22, 2023
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