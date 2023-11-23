كشف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، عن معلومات تؤكد إعطاء اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، موافقته للانتقال إلى الاتحاد في الصيف.

وقال الغامدي في حديثه على برنامج الحصاد الرياضي:” أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولو على سبيل الإعارة.”

وأفاد بأن هناك من حرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقد مع صلاح؛ على الرغم من موافقة اللاعب.

يُذكر أن الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث قدّم عرضًا وصل إلى 215 مليون يورو لليفربول.